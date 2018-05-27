Rıdvan Dilmen: Şampiyonluğu G.Saray'a Beşiktaş verdi

Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, geride kalan sezonu değerlendirdi.

Dilmen, Beşiktaş'ın yaptığı 3 hata yüzünden şampiyon olamadığını söyledi.

İşte Dilmen'in sözleri:

ŞAMPİYONLUĞU BEŞİKTAŞ VERDİ

"Güzel bir stat, çok iyi bir taraftar, başarılı bir hoca ve oyuncu grubuyla 3 yıla damga vurdular. Kadro olarak bakıldığında bence şampiyonluk yarışını Beşiktaş verdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e saygısızlık yapmak istemiyorum ama Beşiktaş bu ligin mevcut kadrosuyla bir gömlek üstünde olan takımdı."

ÜÇ NEDENİ VAR

"Tüm iyi niyetine rağmen takımın bu sene şampiyon olamamasında iki önemli detay var. Hatta üç… Birincisi; biraz doyum oldu. Bu büyük kulüplerde normaldir. Barcelona ve Real Madrid'de de öyledir. İkincisi; hep 3'lük atıyorlardı; Demba Ba, Aboubakar, Cenk, Mario Gomez, Atiba aldıkları her oyuncudan yüksek randıman elde etmişlerdi. Geçen yıl 5'te 5 yaparlarken bu sezon sadece iki oyuncudan verim aldılar. Bunlardan biri Medel ki ilk yarıyı boş geçti, biraz da Pepe."

"Lens de Vida da hatta Negredo da daha önceki yıllardaki gibi verim alamadılar. Üçüncüsü ise gruptan çıktıkları Bayern Münih maçına kadar olan zaman dilimi. O dilim uzundu. Konsantrasyon bölündü ve o bölümde de B.Münih maçıyla yaşadıkları için ligi ihmal ettiler. Bayern'e elendikten sonra ellerinde hiçbir şey kalmamıştı."

"Ama genel anlamda tabii şu anda yarışan 4 takım içinde en çok kadro değişimine Beşiktaş uğrayacak öyle çalışmalar görebiliyoruz. Tosic'le başladı… Daha gidenler de olacak belki ama 3-4 oyuncu alınabilir. Şenol Güneş'le devam edilecek olması büyük avantaj."