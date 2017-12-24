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Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş'i yedirmeyin

Türk futbolunu en iyi bilen isim olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Gözlemlerim var. Beşiktaşlılar Şenol Güneş'i yedirmeyin" dedi.

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Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş'i ye-dir-me-yin

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

YEDİRMEYİN

İki hafta önce Kayseri'de yaşanan olaylara değinen Dilmen, "Türk futbolunu benden iyi bilen yok. Gözlemlerim var, söylüyorum, Şenol Güneş'i yedirmeyin, ye-dir-me-yin" dedi.

Dilmen, ''Bu yıl renkli bir sezon yaşamaya devam edeceğiz. Ben böyle bir futbol bekliyordum. 'Penaltı değil', 'penaltı' diyen olacaktır. Bence penaltı. Pozisyonun gelişiminden belliydi. Ben sporcu gözüyle penaltı diyorum." şeklinde konuştu.

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