Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş'i yedirmeyin

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

YEDİRMEYİN

İki hafta önce Kayseri'de yaşanan olaylara değinen Dilmen, "Türk futbolunu benden iyi bilen yok. Gözlemlerim var, söylüyorum, Şenol Güneş'i yedirmeyin, ye-dir-me-yin" dedi.

Dilmen, ''Bu yıl renkli bir sezon yaşamaya devam edeceğiz. Ben böyle bir futbol bekliyordum. 'Penaltı değil', 'penaltı' diyen olacaktır. Bence penaltı. Pozisyonun gelişiminden belliydi. Ben sporcu gözüyle penaltı diyorum." şeklinde konuştu.