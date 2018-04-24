Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş'in başı kanamadı

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" adlı programda Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilmen, Güneş'in başının kanamadığını söyledi.

İşte Dilmen'in sözleri:

ÇOK RAHATSIZ OLDUM

"Şenol Güneş'e çok ağır hakaretler oldu ve çok rahatsız oldum. Dünya 3.sü olan teknik direktör değil sonuncu takımın antrenörü de olabilirdi, bir insandır. Maç boyunca küfür edilmesi canımı çok acıttı. Kafası yarıldı yarılmadı mevzusu değil. Kan var dı yoktu değil. Bir şey atılması problemdir. Sosyal medya savaşları, yapılan paylaşımlar doğru değil. Hoca dün çok gergindi. Psikolojisi de bozulmuş. Pepe atılmayacak mı? Şenol Güneş bizim abimiz. Önemli olan Türk sporu. Gerginlikten dolayı olay başka boyutlara gitti. Şenol Güneş'in annesine edilen küfürler canımı acıttı. Hocalarımızın da her türlü demecine dikkat etmesi lazım. Bu sadece Şenol Güneş ile ilgili değil, Aziz Yıldırım'a da ediliyor. Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe'nin yerine koy kendini. Heryerde küfür yiyorlar. Umarım bu olay milat olur."





BENCE DE BAŞI KANAMADI

"Bence de Şenol Hoca'nın başı kanamadı bunu da söyleyeyim size. Ama Şenol Hoca darp edildiyse hakemin maçı tatil etmesi normaldir. Fakat aynı Mete Kalkavan, Ertuğrul Taşkıran'ın başından kan geldiğinde maçı tatil etmedi. Bugün yaptığı doğru, diğeri yanlış."



"Keşke sulh içinde herşey halledilse. Bugün TFF'nin alacak olduğu karar bellidir. Önlerinde kural vardır. Gider Mardin maçını örnek alırsan tekrarlanır. "



"Türkiye'de herkes kararı Ankara'nın vereceğini düşünüyor. TFF'nin Aziz Yıldırım açıklama yapmadan nasıl hareket edeceğini söylemesi gerekiyor. Fenerbahçe lehine karar çıkarsa Beşiktaş tepki gösterir. Ateşe benzinle gidiliyor. Algıyı farklı yöne doğru ilerletiyorlar. TFF özerk bir kurum. Alacağı kararla insanları inandırmalı. Milyonlarca insana söylüyorum nasıl bir karar çıkacağını bilmiyorum."