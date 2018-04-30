Rıdvan Dilmen: Şenol Hoca beni aradı

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

TUDOR KALSAYDI BÖYLE OLMAZDI

"Galatasaray takımının şampiyonluklarının 3'te 1'i Fatih hoca ile gelmiş. Bu sezon Tudor kalsaydı böyle olmazdı. Galatasaray ligin ikinci yarısında şampiyonluk rakiplerinden Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalıp Başakşehir ve Beşiktaş'ı içerde yenmiş. Tudor kalmış olsaydı böyle olmazdı."

"Tudor’un ardından Fatih Terim devreye girdi. Çok iyi yarışmacı antrenör. Dursun Özbek’in yaptığı en önemli operasyon. Agresif bir takıma çevirdi Galatasaray’ı… Başkan Dursun beydi. Onun yönetimi yaptı bu kadroyu. Gelen yeni yönetim de aynı şekilde devam etti."

ŞENOL HOCA ÇOK DEMORALİZEYDİ

"Galatasaray futbol takımı ve taraftar Fatih Terim ile birlikte derbiye çok iyi hazırlandı. Full konsantrasyon oldular hafta içinde. Beşiktaş ise iyi hazırlanamadı. Hafta içi kupa maçından kalan olaylar konsantrasyonlarını bozdu."

"Şenol Hoca beni aradı. Çok demoralizeydi. Daha sonuç açıklanmamıştı. Canı o kadar sıkkın hissetim ki... Hala sıkkın. Bu da performansını etkiliyor. Abartı bir kelime kullanıyorum belki ama yenilgiyi kabullenmiş. Beşiktaş'ın bundan sonraki 3 maçı kolay olmaz."