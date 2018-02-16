Rıdvan Dilmen: Talisca'nın kartı iptal edilmeli

Beşiktaş, 1 aylık zorlu fikstürün ilk maçında Konya deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır yara alırken, hakem Alper Ulusoy verdiği kararlarla maça damga vurdu.

TALİSCA'NIN POZİSYONLARI ÇOK TARTIŞILDI

Maçın 52. dakikasında yaşanan pozisyonda Konyasporlu Ali Turan, Talisca'nın ayağına bastı, ancak maçın hakemi faul atışını Konyaspor'un lehine verdi ve Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi. Bu kartın ardından Talisca gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Mücadelenin 65. dakikasında ise maçın en tartışılan pozisyonu yaşandı. Yine pozisyonun içinde Talisca vardı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Golcü futbolcu Konya savunmasının arkasına sarktığı pozisyonda Filipovic tarafında çekildi, hakem Alper Ulusoy oyunu devam ettirirken Talisca'nın şutu üstten auta gitti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Karşılaşmanın son bölümünde ise bu kez Beşiktaş kalesinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Önce Jahovic karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fabri'yi geçemedi, ardından Hadziahmetovic'in vuruşunu Pepe çizgiden çıkardı. Portekizlinin kafasından seken top eline çarpıp dışarı gitti. Hakem pozisyonu görmezken Konyalılar penaltı bekledi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)



"TALİSCA'NIN KARTI İPTAL EDİLMELİ"

Maç sonunda tartışmalı pozisyonları yorumlayan Rıdvan Dilmen, Talisca'nın gördüğü ve cezalı duruma düştüğü sarı kartın iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Talisca'nın pozisyonunda ayağına basılan oyuncu sarı kartla cezalandırıldı. Ben Fenerbahçeliyim ama objektif olmam lazım. Fenerbahçeliler bana kızmasın. Eğer yanlış kartın cezasının iptal edilme kuralı varsa, Talisca'nın pozisyon için uygulanabilir. Pepe'nin çizgiden çıkardığı pozisyon hem kırmızı kart hem de penaltı. Al sana bir hata daha. Filipovic'in, Talisca'nın pozisyonunda 2. sarı karttan oyun dışı kalması lazım." şeklinde konuştu.

