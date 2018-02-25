Rıdvan Dilmen tartışılan iki pozisyonu yorumladı

Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın ilk yarısında yaşanan tartışmalı pozisyonaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin golünün ofsayt olduğunu belirtirken Beşiktaş'ın da bir penaltısının verilmediğini söyledi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

FERNANDAO ÖNDE, QUARESMA'NIN AYAĞINA BASILDI

Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır bugün idare ediyor. Şimdi Fenerbahçe'nin attığı golde 25-30 cm Fernandao önde gözüküyor. Fernandao ofsayt gibi geldi. Isla penaltı yaptırmak için çok uğraştı, Quaresma almamak için çok uğraştı. Isla basıyor gibi. Basıyorsa penaltı" şeklinde konuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İlk yarıdaki hakem hatalarının ardından devreyi 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar ikinci 45 dakikaya çok iyi bir başlangıç yaptı.

Vida'ya beraberliği yakalayan siyah-beyazlılar, Quaresma'nın şık golleriyle ezeli rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Maç sonrası konuşan Beşiktaş Yöneticisi Metin Albayrak, "Rahmetli Süleyman ağabeyin dediği gibi hakemi de yendik" dedi.

