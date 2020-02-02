Rıdvan Dilmen: Trabzon nasıl 5 transfer yaptı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, bordo-mavili ekibin transfer politikasını yorumladı.

TRABZON'UN 5 TRANSFER YAPMASI MANTIKSIZ

Fenerbahçe'nin sol bek almamasını eleştiren Dilmen, "Fenerbahçe'nin şimdiye kadar 30 transfer yapıp sol bek almaması tuhaf. Bu 30 transfer içinde Fenerbahçe'nin stoperden önce sol bek alması gerekiyordu. Takımı çok etkiliyor sol bek olmaması. Planlamada bir eksikliktir bu" dedi.

Trabzonspor'un 5 futbolcu almasını da yorumlayan Rıdvan Dilmen şöyle konuştu: "Fenerbahçe ve Beşiktaş harcama limitleriyle uğraşırken Trabzonspor'un 5 transfer yapabilmesi mantıklı gelmedi bana. Demek ki bir açık buldular."





Trabzonspor'un yeni transferinin alacağı maaşlar:

Ndiaye: 1 milyon euro maaş - 150 bin sterlin kiralama ücreti

Messias: 400 bin euro maaş - Kiralama bedeli ödenmedi

Guilherme: 450 bin euro maaş - 140 bin euro kiralama ücreti

Da Costa - 40 bin euro maaş - Bedelsiz olarak alındı

Bilal Başacıkoğlu: 162 bi TL maaş - Bedelsiz olarak alındı