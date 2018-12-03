Rıdvan Dilmen: VAR kararları doğru

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta hakem Cüneyt Çakır'ın VAR'a bakarak verdiği kararların doğru olduğunu ifade eden Dilmen, Türkiye'de VAR'a itibar edilmediğini söyledi.

Çoğu yorumcular Necip'in Onyekuru'nun ayağına çelme taktığını söylese de Dilmen Onyekuru'nun önce topa elle müdahale ettiğini, pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.

Dilmen'in derbiyle ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"UEFA DİNLENDİRİRDİ CÜNEYT HOCAYI"

"Galatasaray bütün olumsuzluklara rağmen bu kadroyla sahada kalmaya çalıştı. VAR'a gelelim. Cüneyt Çakır hafta içi İnter–Tottenham maçını yönetti. Bugün o maç Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı, yahut Beşiktaş–Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı muhtemelen UEFA dinlendirirdi Cüneyt hocayı. VAR olmasaydı, Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

"ONYEKURU'NUN POZİSYONU PENALTI DEĞİL"

"Bana göre VAR’ın verdiği kararların tamamı doğruydu. VAR olmasa bambaşka işlerle karşılaşacaktık. Beşiktaş’ta Ljajic’in dışında Eren’in dışında penaltıyı da gören olmadı. Vida’nın bir pozisyonu var. Hakemde orada yalandan gitti baktı. Pozisyon yakın çünkü. Kurala göre doğru. Onyekuru elle oynadı mı oynamadı mı? Ondan önce müdahale var mı ben göremedim."





"VAR’A İTİBAR EDİLMEYEN TEK ÜLKE VAR"

"VAR olmasaydı biz ne konuşacaktık. Eren penaltı yapmış, Onyekuru eliyle almış. Bunu konuşacaktık. Eren'in pozisyonu VAR'da görülmeyebilir. Ama kafada kalmayacak. Her hafta MHK sessizliğini koruyacak doğru bildiğini yapacak. Allah’tan başkada kimseye hesap vermeyecek. VAR’a itibar edilmeyen tek ülke bizizdir herhalde."