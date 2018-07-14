Rıdvan Dilmen: VAR sistemi Türkiye'de başarılı olamaz

Rıdvan Dilmen, Dünya Kupası'nda başarıyla uygulanan ve birçok hatalı kararı düzelten Video Yardımcı Hakem sisteminin ülkemizde işe yaramayacağını, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hakemler tarafından korunmaya devam edeceğini belirtti.

Yorumlarında sık sık 3 büyüklerin Anadolu takımlarına karşı korunduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, VAR sisteminin de bu durumu değiştirmeyeceğini düşündüğünü aktardı.

FUTBOLA BAKIŞ AÇISI 3 BÜYÜKLERDEN YANA

Sabah gazetesindeki köşesinde bu konuda bir yazı kaleme alan Dilmen, görüşleri şu şekilde;

"Dünya Kupası'nda şu dikkatimi çekti, kırmızı kartın hatta sarı kartın en az olduğu turnuvaydı. Toplam 4 kırmızı kart çıkmış; ikisi bariz gol şansından, ikisi de çift sarı karttan. Bunun VAR sistemi ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Hakemlerin oyuncuya karşı daha müsamahalı olmasından çok oyuncular VAR olduğu için sportmenliğe aykırı davranışta bulunamadılar. VAR sistemine karşı bir futbol adamı olarak, bu anlamda sistemin faydalı olduğunu düşünüyorum.





Karşı olmamın nedeni ise Türkiye'deki dinamikler ile VAR sisteminin sağlıklı bir şekilde uygulanmayacağı düşüncesindeyim. Adalet için iyidir ama adalet duygusu önce insanın içinde olacak. Sonuçta VAR'ı kullanacak da insanlar. Bizim de doğal olarak Türkiye'de futbola bakışımız daha çok büyükler lehine olacağı için ben kuşkuluyum."