Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol'un derbideki favorisi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın ağır bastığını belirtti.

BEŞİKTAŞ KESİNLİKLE FAVORİ

Rıdvan Dilmen, Tudor'un Başakşehir maçı benzeri bir yenilgide gönderileceğini belirterek, "Beşiktaş, yıllardır Galatasaray'a 2 kez yenilmiştir. Şimdi derbilerde ev sahipleri favoridir. Derbide evinde Beşiktaş, kesinlikle favoridir. Galatasaray yenerse benim için büyük sürpriz olur.

Beşiktaş maçında da abuk subuk bir sonuç daha çıkarsa Dursun Özbek ve Cenk Ergün, Tudor ile toplantı yapmaz bu sefer, direkt gönderir. Bu hafta liderin el değiştireceğini düşünüyorum. Başakşehir, bu hafta sonu lider olur ama ilk yarıyı Galatasaray lider olarak kapatır." şeklinde konuştu.

G.SARAY BEŞİKTAŞ'I BOZABİLİR

NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında derbiyi değerlendiren Mehmet Demirkol ise, "Ben de Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray için bir yol var. Beşiktaş'ı bozabilirler, bunu daha önce gördük. Kaos oyunuyla bunu yapabilirler. Beşiktaş şu anda bir krize çok yakın. Galatasaray'ın galibiyeti Beşiktaş'ı yerle yeksan edebilir. Yeter ki Tudor işi bozmasın. Başka bir oyunun peşine düşerse çok kötü bir durum da olabilir." dedi.