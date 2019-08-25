Rıdvan Dilmen: Vedat son 15 yılın en iyi santrforu

Sezona 2 maçta 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de en dikkat çeken isim yeni transferlerden Vedat Muriç oldu. Gazişehir maçından sonra Başakşehir'i de boş geçmeyen Kosovalı golcü otoritelerden de tam not aldı.

"BİR TEK İSTİKLAL MARŞI'NDA DURUYOR"

Sarı-lacivertli takımın Başakşehir'i 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Muriç'in performansına övgüler yağdırdı.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şu şekilde:

"Fenerbahçe'de Vedat Muriç diye bir oyuncu var. Fenerbahçe onun sayesinde 12 kişiyle oynuyor. Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor. İlk yarıda direkten dönen bir top var, her futbolcunun kolay kolay atamayacağı bir gol attı. Bir santrfor ne yapması gerekiyorsa hepsini yapıyor. 25 yaşında, henüz olgunluk yaşına da gelmedi üstelik. Bence Fenerbahçe son 15 yılın en iyi golcüsünü aldı."