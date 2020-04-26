Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ligler bir süredir askıya alınmış durumda.

Futbolun akıbetiyle ilgili henüz net bir karar verilmezken; geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan UEFA, kulüplere liglerin oynatılarak bitirilmesi gerektiğini iletmişti.

''LİGLER 7 HAFTADA BİTECEK''

Bu açıklamanın ardından Süper Lig için de planlama çalışmaları başlamıştı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ligde kalan 8 hafta için uygulanacak modeli açıkladı.

Dilmen, ''Toplam 7 hafta oynanacak. Geride kalan 8 haftanın bir tanesi hafta içinde oynanacak. Şu an teorik olarak bu model düşünülüyor. 12 Haziran ile 26 Temmuz arası toplam 7 haftada bitecek. Futbol önemli, sosyal hayatın devam etmesini hepimiz istiyoruz.'' dedi.

Rıdvan Dilmen yeni lig modelini açıkladı - İZLE

''FITRATIMIZ DEĞİŞECEK''

Öte yandan koronavirüs salgınıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Dilmen, ''Olağanüstü bir durumla karşılaştık. Dünya çok farklı noktada. Bana göre fıtratımız değişecek. Bilimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Son sözü söyleyecek tabii ki, Allah'tır. Polisleri, hemşireleri, doktorların ne kadar önemli olduğunu gördük.'' şeklinde konuştu.