Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: G.Saray'ı örnek al

Fenerbahçe'nin Sivasspor'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un Galatasaray'ı örnek alması gerektiğini belirtti.

TUDOR GİBİ COCU DA GÖNDERİLMELİ

Bu sezonun büyük ihtimalle kaybedildiğini ifade eden Dilmen, "Ali Koç bu sene idare eder tamam, öyle bir kredisi de var. Bu sene büyük ihtimalle kaçtı ama gelecek senenin planlarını yapıyorsan belki de şimdiden başlayacaksın. Galatasaray'a bak, kötü giden sezonu avantajına çevirdi. Erken düğmeye basıldı, Tudor gönderildi, kötü giden sezonda şampiyonluk geldi." şeklinde konuştu.

Galatasaray geçtiğimiz sezon Tudor'u gönderip Fatih Terim'i göreve getirmiş ve sezonun şampiyonlukla tamamlamıştı.