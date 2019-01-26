Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında küme düşme potasında olan Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı.

Zirve yarışında biraz geride kalan siyah-beyazlılar, bu mücadeleden alınan sonuçla önemli bir 2 puandan daha oldu.

Mücadeleyi, ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen yorumladı. Dilmen, Şenol Güneş'i sürekli taktik değiştirdiği için eleştirirken, Beşiktaş'ın da sonuç üretmekte yetersiz kaldığını vurguladı.

"MAÇTAN ÖNCE BEŞİKTAŞ FAVORİ DERDİK"

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce net favori Beşiktaş ama maçı izledikten sonra her skoru konuşabilirdik. Beşiktaş öne geçti kazandı, geriden geldi kazandı, Erzurum 2-0 kazandı da diyebilirdik. Beraberlikten sonra da kazandı diyebilirdik. Büyük kulüplere karşı oynarken, değerlendiremedikleri pozisyonlar var.

Erzurum geçen hafta da evinde maç kaybetti ama birçok pozisyona girdi. Galatasaray'a 1-0 mağlup oldular, duran toptan Eren atmıştı. Kadıköy'de 2-0'dan 2-2'ye geldiler, bu golle deplasmanda 12 gol yediler ki, en az gol yiyen takımlardan biri."





ŞENOL GÜNEŞ'E ELEŞTİRİM VAR

"Oyuncu ben Erzurum'u bir şekilde yenerim diye düşünür. Beşiktaş dağınık bir görüntü verdi, sonuçlandırmada kalite yok.

Ljajic, maç içinde 4 defa pozisyon değiştirdi. Bu kime yaradı? Erzurumspor'a. Zaten deniz seviyesinin yukarısından geldikleri için fiziki olarak diri bir takım.

Şenol Güneş'e eleştirim var. Beşiktaş hem taktik olarak, hem oyuncular olarak sürekli değişti maçta. Daha da değişebilirdi.