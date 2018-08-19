Rıdvan Dilmen'den Cocu'ya: Burası Hollanda değil

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini alırken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

TÜRKİYE LİGİNİN DİNAMİKLERİ FARKLI

Dilmen, "Sayın Cocu'ya saygım var ama Türkiye Ligi ve Türkiye Ligi dinamikleri farklı. Bu sadece saha içi değil, saha dışı da öyle. Hollandalı teknik adamlara da bakınca, farklı kültürden geldikleri için Türkiye Ligi'nin dinamiklerine uzaklar. Cocu, Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir takımdan geldi. Mental olarak doğru hoca ancak burada Willem ile değil, Malatya ile oynuyorsunuz. Direnç gösterirler. Hollanda'da 2-0'dan pat diye 5-2 geri dönersiniz. Burada öyle değil" şeklinde konuştu.

3'Ü BİR ALEX ETMEZ

Dilmen ayrıca, "Mehmet Ekici, Valbuena ve Ayew bir Alex yapmaz" dedi.