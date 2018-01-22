NTV Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" adlı programda yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Kayserispor maçını değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Dilmen, mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır'ı ise sert bir dille eleştirdi.

GÖLGE ETME CÜNEYT HOCA

Devre arasında tartışmalı pozisyonları değerlendiren Dilmen, "Gölge etme başka ihsan istemem. Cüneyt Çakır, karışma şu maça, ne güzel oynuyor adamlar. Galatasaray'ın ilk golü ofsayt. Denayer'in Umut'a yaptığı net faul ama kırmızı kart değil" dedi.

Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a sert eleştiri VİDEO

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

MAÇTAN ÖNCE G.SARAY'A 3 PUANI VERDİ

Dilmen, "Cüneyt Çakır'ı çok severim ama iyi yönettiği 3 maç bulamam. Avrupa'da maç yönetiyor, burada idare ediyor. MHK büyük takımların maçlarına vermemeli. Çünkü maçtan önce 3 puanı büyük takımlara veriyor" dedi.