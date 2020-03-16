Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e 'korona' tepkisi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 0-0 sona eren derbi sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim'in gündeminde koronavirüs vardı.

"HİÇ Mİ ALLAH'TAN KORKMUYORSUNUZ?"

Salgın nedeniyle birçok lig ertelenirken derbinin oynatılmasını eleştiren tecrübeli teknik adam, "Allah korusun, şurada top toplayıcı çocuklar var, bizim canımız, bizim ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Sağlığımız ve hayatımız söz konusu. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle bu lig maçlarını oynatıyorsunuz?" demişti.

Terim'in bu sözlerini değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sert eleştirilerde bulundu.

"NEDİR BU KADAR TEPKİ?"

Dilmen, "Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in açıklamalarını dinledim. Sporcuları tabii ki devlet koruyacak. Böyle bir karar alınıyor, uygulanıyor. Bu maçların seyircisiz oynanma kararı perşembe akşamı 19:00'da alındı. Aynı gün 12:00'de Nihat Özdemir 'Seyircili oynanacak' dedi. 19:00'daki açıklama sonrası 'Neden ertelenmedi?' diye tepkiler oldu. Bu virüs 72 saat önce mi çıktı? Salı günü bu ligler oynanmasın deseydiniz anlardım. Nisan sonuna kadar da maçlar ertelense, bundan sonra zaten seyircili maç oynanmaz. Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Dua mı edecekler biri ölsün diye? Nedir bu kadar tepki?" ifadelerini kullandı.