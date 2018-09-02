Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe ve G.Saray yorumu

NTV'de yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında iki karşılaşmanın da kritiğini yapan Dilmen, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın bu futbol anlayışıyla çok zorlanacağını ifade etti.

Rıdvan Dilmen: Dost acı söyler - İZLE

"FENERBAHÇE YARIŞIN İÇİNDE OLAMAZ"

"Dost acı söyler" diyen Dilmen, "Transferler Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayamadı, yetişmedi. Dost acı söyler, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olması çok zor. Fenerbahçe elbette toparlar, bol alternatifli bir kadrosu var ancak Slimani ve Skrtle dışında yanındakiler olsa da olur olmasa da olur. Hasan Ali çok iyi niyetli saygı duyuyorum ama 11 transfer yapıldı bir sol alınamaz mıydı. Ali Koç-Cocu değil de Aziz Yıldırım-Aykut Kocaman olsaydı bugün Samandıra yanardı. Cocu'nun oyun anlayışına saygı duyuyorum ama Türkiye'nin dinamikleri farklı." şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM İNTİHAR ETTİ"

Tecrübeli hocanın Trabzon deplasmanında çıkardığı ilk 11'i eleştiren Dilmen şu ifadeleri kullandı: "İzleyenler dikkat etsin, Galatasaray bir daha bu 11'le sahaya çıkmaz. Tüm sezon boyunca rotasyon bile olsa bu 11 denk gelmez. Fatih Hoca bu takımla, hatta bu orta saha ile Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa, taraftarın baskısıyla TT Stadı'nda 1 puan belki alır. Gruplarda büyük hayal kırıklığı yaşar."