Rıdvan Dilmen'den Semih Özsoy'a yanıt: Dostunuz değilim

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Rıdvan Dilmen'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

DİLMEN'E GÖNDERME YAPILMIŞTI

Semih Özsoy, Mehmet Topal'ın Linnes'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan atılmalıydı diyen Rıdvan Dilmen'e de göndermede bulunarak, "Dost dediklerimizin televizyonda neler söylediklerini duyduk. Mehmet Topal'ın neden ikinci sarı kart almadığını soruyorlar Belhanda'nın 19. dakikada neden ikinci sarı kartı almadığını da tartışalım." ifadelerini kullandı.

"SİZ BENİM DOSTUM DEĞİLSİNİZ"

Rıdvan Dilmen NTV canlı yayında Semih Özsoy'a yanıt verdi. Dilmen'in açıklamaları şu şekilde: "Ben bireyselleştirmek istemiyorum konuyu. Gerekirse fazlasını yaparım. Kendime göre iyi bir aile çocuğuyum. Buraya gelip de Fenerbahçe'nin amigolunu yapmam. Hepinizden fazla Fenerbahçeliyim. Beni taraftarın önüne atmaya kalkmayın. Ben ahlaksız insan değilim. Ahlaksız insanlar Mehmet Topal'ın pozisyonuna sarı kart değil der. Ahlaksız insanlar Belhanda'ya sarı kart vermeli derler. Ben Fenerbahçeliyim ama ahlaksız değilim. Ben ayrıca dostları falan da değilim. Dostluk nedir? Dostluk dediğin zaman telefonla arayıp sorarsın, söylersin."