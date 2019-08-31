Rıdvan Dilmen'den Terim'e: 3 kupayı nasıl aldın

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 8 kişi kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'u 90+9'de bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nu sert bir dille eleştirirken, Fatih Terim'in 'organize işler var' söylemine de tepki gösterdi:

"BEN BÖYLE REZALET GÖRMEDİM"

''Bu VAR bir Türkiye'de işe yaramıyor. İlk haftalar iyi gidiyormuş gibi hava yaratıldı ama görüyoruz işte, fragman bitti. Çok acayip bir sezon olacak. Hakemler darmadağın. 2 saatten fazla sürüyor maçlar, incelemeler dakikalar sürüyor. Bir sürü kişi yönetiyor ama olmuyor. Günahlarını da almayayım ama kasti hatalar da yapıyorlar. Geçen sene hata yapan 2 hakeme artık maç yönetilmiyor. Bak böyle yaparsanız böyle olur denildi. Hakemlerin hepsi bu psikoloji ile maçlara çıkıyor. Henrique'ye ikinci sarı kartı 40 metreden verdi. Kafaya takmış çünkü. Çok net, tartışmasız bir ikinci sarı kart ise göster diyor kural. Ben sana kart gösteriyorum diye geldi. Dağılmış zaten kafa olarak. Ben böyle rezalet görmedim. Bir sürü göz var ama dikkat yok! Türk futbolunda hakemlerin mental açıdan hazırlanma şansları yok"





"ÖRGÜTLÜ İŞ VARSA 3 KUPAYI NASIL ALDIN"

"Fatih Hoca ilk iki hafta yumuşak konuşmuştu. Ancak bu konuşmalar ilerisi için tehlikeli. Hocanın, örgütlü işler dediği nedir? Galatasaray, 3 kupayı da aldı. Ee nasıl aldın? Örgütlenen işler varsa nasıl alabileceksin? Ve rakibin 8 kişiyken söylüyorsun bunu."