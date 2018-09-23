Rıdvan Dilmen'e göre Fenerbahçe'nin sorunu

Rıdvan Dilmen, Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı toplam 8 maçta 5 mağlubiyet alan Fenerbahçe'nin kötü gidişini değerlendirdi. Dilmen, savunma ve orta saha oyuncularının sarı kart bile görmediğini dikkat çekerek, takımın mücadele etmediğini belirtti.

Dilmen'in sarı-lacivertli ekiple ilgili değerlendirmesi şöyle:

TAKIM MÜCADELE ETMİYOR

Fenerbahçe takımı stoperlerine bakın. Toplam 8 maç yapmış Fenerbahçe. Neustadter 8 maçta sarı kart görememiş. Fenerbahçe bu 8 maçta Benfica'ya yenilmiş, evinde yenememiş, 3 tane ligde mağlubiyet, 1 tane de Avrupa'da. 8 maçın 5'i mağlup. Hiç sarı kart görmemiş. Hiç mi reaksiyon göstermezsin arkadaş. Gidin vurun demiyorum. Bir mücadele etmez mi insan. Skrtel, 7 maç 1 sarı kart. 1 maçta rotasyona girmiş, yerine Reyes oynamış, o da sarı kart görmemiş. Topal, 8 maçta hiç kart görmemiş. Merkeze bakar mısın?

Dilmen'den Fenerbahçe savunma oyuncularına eleştiri - İZLE



Fenerbahçe'ye karşı santrafor oynamak ne güzel! Formanı çekmiyor, faul yapmıyor. Gelelim, en çok kart gören oyuncusuna. Elif Elmas, 5 maçta 4 sarı kart görmüş. Bir şey yapmış. En kötü gidip çekmiş adamı. Bu kötü. Takımın mental bir problemi var. Gidip omuz atmıyor, mücadele etmiyor.

23 MAÇTA 1 SARI KART GÖRMÜŞLER

Fenerbahçe'nin ligde üst üste yenildiği iki maça gidelim. Malatyaspor'a 1-0 yenilmiş, 0 sarı kart. Yenilmişsin, isyan etmemişsin, faul yapmamışsın, hiç kart yok. Göztepe'ye 1-0, 0 sarı kart. Dinamo Zagreb maçında 2 sarı kart. Diğer maçlarda stoperlerin ön liberon görmemiş, Slimani görmüş. Zagreb'te de İsmail ile Elif görmüş.

Beşiktaş'ta Medel atıldı mı, atıldı. Ndiaye atıldı mı atıldı. Fernando sarı kartlar gördü mü, görüyor. Belhanda. Doğru ya da yanlış. Bir reaksiyon var. Maçlarını 5-0 kazanmıyorsun bu arada. Senin stoper, ön liberon toplam 23 maçta 1 sarı kart görmüş, hakemler hasta Fenerbahçeli galiba, yeniliyorsun kart göstermiyorlar. Bunu hem taktiksel anlamda görmek lazım. Dinamo Zagreb maçı 6-1'de bitebilirdi, dışarıda bırakıyorum.