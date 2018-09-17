Rıdvan Dilmen'in derbi yorumu

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli spor adamı derbi tahminini de açıkladı.

Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

''Geçen hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini sorsanız ben net favori Beşiktaş derdim. Bu hafta Fenerbahçe iyi oynamamasına rağmen geçen seneki formatına döndüğü için ortada diye düşünürüm. Net favori diyemem Beşiktaş'a. Kendi saha ve seyirci avantajı ile hafif ibre Fenerbahçe'de diyebilirim.''

"G.SARAY DEPLASMANINA EN AZ 5 PUAN GERİDE GİDER''

''Belki şampiyonluk yarışında olmaz Fenerbahçe. Çok ciddi rakipleri var. Çok oturmuş bir Başakşehir var. Galatasaray deplasmanına en az 5 puan geride gider Fenerbahçe. En az, altını çizerek söylüyorum. Çok kritik iki haftaya girmişti Fenerbahçe.''