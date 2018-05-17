Riekerink Heerenveen'in başına geçti

10,744 kez izlendi

44,914 kez izlendi

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

22,954 kez izlendi

20,558 kez izlendi

Aykut Kocaman: Umudumuz var

6,672 kez izlendi

1,504 kez izlendi

12,085 kez izlendi

4,932 kez izlendi

2,279 kez izlendi

25,440 kez izlendi

1 Süper Lig'de 20'den fazla gol atan yabancı oyuncular Süper Lig'de bir sezonda 20 gol barajını geçen yabancı futbolcuları sizler için derledik

2 Soldado: İmkansızı gerçekleştirmek istiyoruz Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda takım olarak imkansızı başararak şampiyon olmak istediklerini söyledi.

3 Talisca Beşiktaş'a veda ediyor Anderson Talisca, Demir Grup Sivasspor maçı ile siyah-beyazlı takımdaki kariyerini noktalayacak.

4 Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık UEFA ile görüştükten sonra açıklama yapan Mustafa Cengiz "UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılmasının önünde bir engel yok" dedi.

5 Pepe ve Babel, Beşiktaş'ta kalıyor Beşiktaşlı Babel ve Pepe, sezon sonu takımdan ayrılacakları yönündeki iddiaları yalanladı.

6 Prandelli, G.Saray'dan 7 milyon euro alacak Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı.

7 3 büyükler Emre Akbaba'nın peşinde Galatasaray ve Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Emre Akbaba için son teklif Fenerbahçe'den geldi. Çocukken G.Saray'ı tutan yetenekli futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu.

8 Buffon: Juventus'tan ayrılıyorum Juventus'un efsane kalecisi Buffon, sezon sonunda İtalyan devinden ayrılacağını açıkladı.

9 Giuliano: Kandırıldım Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Giuliano, "Bana hep milli takıma alınacağım söylenmişti. Beni kandırdılar'' dedi.