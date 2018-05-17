Riekerink Heerenveen'in başına geçti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Hollanda ligi ekiplerinden Heerenveen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Kulüpten yapılan açıklamada Sarı Kırmızılılar'ın eski teknik direktörüyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
GALATASARAY'LA KUPA KAZANDI
Altyapı antrenörü olan görev yaptığı Galatasaray'da Mart 2016'da A takımın başına getirilen Riekerink, Cimbom'la Ziraat Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
55 yaşındaki Hollandalının görevine Şubat 2017'de aldığı kötü sonuçlardan ötürü son verilmişti.