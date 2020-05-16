Riera: G.Saray'a dönersem Türkçe öğreneceğim

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera, Ajansspor'un canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu, "Ben İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Rusça konuşuyorum. 6 dil biliyorum bu yüzden Türkçe bilmemem bir ayıp. Söz sözdür. Geri dönersem Türkçe öğreneceğim. Bu sadece Türkiye'de değil her yerde bir avantaj. İletişim çok önemli. Yabancı dil bazen bir bariyer olabiliyor. Bence burada en önemli şey oyuncuya yeni ve değerli bir şeyler öğretebilmek. Bir gün orada çalışırsam bu bir avantaj olur." dedi.

Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından adı Galatasaray'la anılan Albert Riera bu konuya açıklık getirdi.

Riera, "Öncelikle bazı şeyler söylemeliyim. Ben Galatasaray'da oynarken yardımcı hocalar aynı isimlerdi. Ümit Davala ve Hasan Şaş'la birlikte her şeyi kazandık. Bu isimler saygıyı hakediyor. Bu tarz şeyleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Konuşmak kolay ancak bu adamlar çok çalışkan insanlar. Ümit Davala ve Hasan Şaş her şeyi kazandılar. Onlar bizim için çok çalıştı. Bu isimler saygıyı hak ediyor. Hasan Şaş kulüpten ayrıldı ve bunun sebebini bilmiyorum ancak sebebi hiç farketmez." ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki futbol adamı, "Levent Şahin ve Ümit Davala hala orada. Bir gün Fatih Terim herkese açık bir şekilde yardımcı antrenöre ihtiyacım var derse ben mutlu olmaktan öteye geçerim. Fatih Terim'in antrenörlüğünden önce kişiliğine büyük saygı duyuyorum. Teknik direktör olarak inanılmaz tecrübeleri var. Ben UEFA PRO lisansı aldım ve yardımcı antrenör olarak başlamak benim için de güzel olur. Şu anda Fatih Terim'in iki yardımcı antrenörü var ve bütün odak noktaları ligi bitirmek ve virüsten sonraki süreçte en iyisini yapmak. Önümüzdeki sezon ne olacağına bakarız." şeklinde konuştu.