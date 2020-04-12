Rigobert Song da karantinada

1 Abel Xavier: Galatasaray'da Müslüman oldum Galatasaray'ın eski futbolcusu Abel Xavier, nasıl din değiştirdiğini anlattı. Eski futbolcu, "Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine neden oldu" dedi.

2 Ruiz, Türkiye'den ayrıldı Beşiktaş'ın defans oyuncusu Victor Ruiz, özel uçakla İspanya'ya gittiği açıkladı.

3 Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut Fenerbahçe'ye kırgın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Erol Bulut'un Fenerbahçe'den teklif almadığı için üzgün olduğunu söyledi.

4 Beşiktaşlı futbolcular birikmiş alacaklarını istiyor 4 ay geriden maaş alan Beşiktaşlı futbolcular, yönetimin indirim talebine Atiba vasıtasıyla cevap verdi. Oyuncular, birikmiş alacaklarının yatırılması durumunda 'Feda' diyeceklerini belirtti.

5 Sezon sonu serbest kalacak yıldızlar Avrupa'da ve dünyada sezon sonu birçok futbolcu boşa çıkacak. İşte aralarında Gomis ve Cavani gibi yıldızların da yer aldığı o liste...

6 Şener ayrılmak istediğini yönetime bildirdi Galatasaray'da yedek kulübesine hapsolan Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı yönetimle görüşerek oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini bildirdi.

7 Galatasaray Twitter'da ilk 5'e girdi Galatasaray'ın Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında Twitter'daki etkileşimi, Fenerbahçe galibiyetinin de etkisiyle 20 milyonu buldu.

8 Allahyar antrenmanlara devam ediyor Fenerbahçe'de henüz beklentileri karşılayamayan Allahyar Sayyadmanesh, karantina günlerinde evde çalışmalarını sürdürüyor.

9 Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, Ömer Bayram'ın 2021'de bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı. 2 milyon 940 bin lira alan Ömer'in maaşı ise 10 milyon liraya çıkarılacak.