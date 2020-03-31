Rihanna, Kevin Durant ile dalga geçti

Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant ve ABD'li yıldız Rihanna, Instagram'da birbirleriyle koronavirüs salgını üzerinden şakalaştı.

Instagram hesabından canlı yayın yapan Rihanna'nın yayınına Durant'ın katılması üzerine yıldız şarkıcı, Durant'in koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle, "KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım?" diye dalga geçti.

Rihanna ardından ise "Şaka bir yana geçmiş olsun KD" ifadelerini kullandı.

Durant ise, Rihanna'nın nerede olduğunu sorgulayarak yanıt verdi ve Rihanna da son iki aydır ABD'de bulunduğunu belirtti.