Rihanna'nın Muslera tweeti paylaşılıyor

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım Belhanda'nın penaltı golüyle 1-0 kazanırken, mücadeleye damga vuran Fernando Muslera oldu.

RİHANNA, MUSLERA'YI ÖVMÜŞTÜ

Özellikle ikinci yarıda yaptığı yüzde yüzlük kurtarışlarla adeta maçı tek başına kazandıran Uruguaylı yıldıza bir kez daha övgüler yağdırıldı.

Galatasaray taraftarları sosyal medyada Muslera fotoğrafları, Muslera ile ilgili övücü tweetler attı. Ancak birçok sarı-kırmızılı futbolsever ise Rihanna'nın tweetini paylaşmayı tercih etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı, 2014 Dünya Kupası'nda oynanan Uruguay-İngiltere maçında harikalar yaratan Muslera'nın performansını öven bir tweet atmıştı.

Karşılaşmadan Uruguay 2-1 galip ayrılırken İngiltere'yi tutan Rihanna, Muslera için, "Fernando Muslera be on his shit tho!" (Muslera işini iyi yapıyor) şeklinde bir tweet atmıştı.

Galatasaraylıların, Alanyaspor mücadelesi sonrası en çok paylaştığı tweet bu oldu.