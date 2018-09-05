FIFA'nın düzenlediği her yıl yeşil sahalarda atılan en güzel gole verilen Puskas ödülünün bu yılki kazananı şimdiden merak konusu oldu.

Birçok golün aday olduğu ödülün favorisi olarak, 19 yaşındaki McGree'nin şık vuruşu gösteriliyor.

Riley McGree'nin Puskas ödülüne aday golü - VİDEO

SOSYAL MEDYADA ÇOK PAYLAŞILIYOR

Avustralyalı futbolcu takım arkadaşından gelen topa topuğuyla vurmuş ve fileleri havalandırmıştı.

Son günlerde sosyal medyada futbolseverlerin sık sık paylaştığı bu gol, adayın favorisi olarak yorumlandı.