Rio Ferdinand'dan Pogba uyarısı

İngiliz devi Manchester United'dan Barcelona'ya transferi gündemde olan Paul Pogba için, Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi Rio Ferdinand, eski kulübünün teklifleri reddetmesi gerektiğini söyledi.
BU TRANSFERE İZİN VERMEYİN
SporX'te yer alan habere göre, Ferdinand, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı açıklamada, "Bu transfere izin vermeyin, Pogba'nın evi Manchester United!" ifadelerini kullanırken, bir yandan da İngiliz devine transferi gündemde olan Toby Alderweireld hakkında, "Söylentileri susturun ve Toby Alderweireld'ı alın!" dedi.