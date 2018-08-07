Rio Ferdinand'dan Pogba uyarısı

1 Emre Çolak: Arabistan'ı seçerek doğru karar verdim Deportivo'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'ya transfer olan Emre Çolak "Arabistan'a gitmek en doğru karardı" dedi.

2 Gomis'in doğum günü isteği Galatasaray'ı yaktı Süper Kupa maçında son penaltıyı kaçıran Bafetimbi Gomis'in teknik direktör Fatih Terim'i "Yarın doğum günüm, son penaltıyı ben kullanayım" diyerek ikna ettiği öğrenildi.

3 Trabzonspor'da 'feda' diyen 5 futbolcu Mali olarak zor günler geçiren Trabzonspor'da Onur Kıvrak, Burak Yılmaz, Olcay Şahan, Jose Sosa ve Ogenyi Onazi maaşlarında indirime gitmeyi kabul etti.

4 Usain Bolt Central Coast Mariners'le anlaştı Jamaikali atlet Usain Bolt, futbolcu oldu. Rüzgarın oğlu lakaplı atlet, Avustralya Ligi takımlarından Central Coast Mariners'le anlaşmaya vardı.

5 Benfica maçı öncesi F.Bahçelileri motive eden video Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2013 yılında Benfica'yı güzel bir oyunla 1-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu akşam takımlarından yine benzer bir zafer bekliyor.

6 Beşiktaş Kagawa için 5 milyon euro teklif etti Talisca'nın yerini henüz dolduramayan Beşiktaş'ın, B.Dortmund forması giyen Kagawa için Alman kulübüne 5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Dortmund'un istediği rakam ise 7 milyon euro.

7 Emre Belözoğlu'nun oğlu 90'a taktı Emre Belözoğlu'nun oğlu Ömer Belözoğlu, babasının izinden gidiyor. Minik yetenek, tecrübeli futbolcunun koruduğu kaleye harika bir gol attı.

8 Fenerbahçe'de hedef Marlon Mina transferinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, Barcelona'nın bir diğer stoperi Marlon’u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

9 Beşiktaş'tan Kiko Casilla atağı Harun Tekin ve Ospina transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, Real Madrid'in yedek kalecisi Kiko Casilla'nın peşine düştü.