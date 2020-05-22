Rivaldo: Haaland, Ronaldo'nun seviyesine çıkabilir

Rivaldo, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ın zamanı geldiğinde La Liga'da parlayabileceğini dile getirdi.

Ara transfer döneminde Borussia Dortmund'a imza atan Norveçli yıldızın adı sık sık Real Madrid ile anılıyordu.

Barcelona'nın efsane oyuncularından Rivaldo, Betffair'e yazdığı yazıda önümüzdeki yıllarda Haaland'ın La Liga'da forma giyebileceğini ve Brezilyalı Ronaldo'nun seviyesine ulaşabileceğini belirtti:

"Haaland halihazırda zaten harika bir oyuncu. Henüz 19 yaşında ve gelecekte çok daha iyi seviyelere gelebilir. Dünyanın en iyi golcülerinden biri olabilir. Sahada korkusuzca oynuyor ve çok sakin kalabiliyor. Ancak yine de öğreneceği çok şey var. Birçok kulübün onun peşinde olması normal."





''HAALAND'IN, RONALDO'NUN SEVİYESİNE ULAŞABİLECEK KAPASİTESİ VAR''

Rivaldo, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bazıları onun stilini Ronaldo Nazario ile karşılaştırıyor. Hızlı ve korkusuz oynamaları birbirlerine benziyor. Ancak yine de Ronaldo'nun halefi olacağını düşünmek için çok erken. Ronaldo, dört kez katıldığı Dünya Kupası'nı iki defa kazandı. Haaland'ın onun seviyesine ulaşabilecek potansiyeli var. Real Madrid yaz aylarında Haaland'ın peşine düşecek gibi görünüyor. İspanya onun için ideal bir yer olabilir. Keza Barcelona da iyi bir alternatif olabilir."