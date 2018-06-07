Rivaldo: Maradona Messi'den iyi

Kariyeri boyunca Barcelona forması altında çok sayıda kupa ve bireysel ödüle sahip olan Lionel Messi, buna karşın milli takımda benzer başarıları yakalayamaması sebebiyle Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın gölgesinden kurtulamıyor.

"Tarihin en büyüğü" tartışmalarında sürekli vatandaşıyla kıyaslanan Messi, kimileri tarafından Arjantin'e Dünya Kupası kazandıramadığı gerekçesiyle Maradona'nın gerisinde değerlendiriliyor. Bu görüşe sahip isimlerden biri de Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo.

SON DÜNYA KUPASI SON ŞANSI

Messi'nin muhteşem bir oyuncu olmasına karşın Dünya Kupası kazanamama baskısıyla yaşamak zorunda olduğunu söyleyen Rivaldo, "Herkes ondan Arjantin'e kupalar kazandırmasını bekliyor. Muhtemelen son kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek ve kazanmak için elindeki her şeyi ortaya koyacağına eminim. Ancak bu gerçekleşmediği sürece Maradona, Arjantin tarihinin en büyük oyuncusu olarak kalmaya devam edecek." diye konuştu.

Maradona, Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'i zafere taşımıştı. Messi'nin önderliğindeki Arjantin son olarak 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olmuştu.

Yıldız futbolcu aynı zamanda Güney Amerika'nın en büyüğünü tayin eden Copa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016 yıllarında final oynayan Arjantin kadrosunda yer almış, bu üç finalden de boynu bükük ayrılmıştı. 2016 yılında Şili'ye kaybedilen Copa Amerika finalinin ardından 29 yaşındayken milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Messi, daha sonra bu kararından vazgeçmişti.