Rivaldo: Neymar, Devler Ligi'ni kazanmak için ayrılmalı

Brezilyalı futbol efsanesi Rivaldo'ya göre Neymar, Paris Saint-Germain'den ayrılmalı.

DAHA BÜYÜK BİR KULÜBE GİTMELİ

47 yaşındaki eski futbolcu, vatandaşının başarı potansiyeli daha yüksek bir takımda forma giymesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Paris Saint-Germain harika bir kulüp. Ancak Neymar'ın seviyesine uygun değil. Dünyanın en iyi futbolcusu olmak istiyorsa, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takımda oynamalı. Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Neymar da zamanında oraya transfer olarak hata yaptı. Ancak daha 27 yaşında. Önünde uzun bir yol var."

Neymar, 2017'nin yazında 222 milyon euroluk rekor bedelle Barcelona'dan Fransız ekibine transfer olmuştu. Katalan ekibinde, Messi, Suarez, Xavi ve Iniesta gibi yıldızlarla birlikte forma giyen Brezilyalı futbolcu, 2 La Liga zaferinin yanında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Neymar, Paris Saint-Germain'de ise Devler Ligi'nde son 16 turunun ötesini göremedi. 27 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini açıklamış, adı eski kulübü Barcelona'nın yanı sıra Real Madrid ile de anılmıştı.