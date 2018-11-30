River Plate ve Boca Juniors, Bernabeu'da oynamaya karşı

Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası finali rövanşının, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması kararına River Plate ve Boca Juniors kulüpleri itiraz etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Disiplin Kurulu'nun resmi olarak açıkladığı Libertadores Kupası finali rövanşının 9 Aralık'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması kararına, maçta karşılaşacak kulüplerden sert tepki geldi.

Normal şartlarda finalin rövanşına ev sahipliği yapması gereken River Plate Kulübünün yazılı açıklamasında, Disiplin Kurulu'nun maçı Santiago Bernabeu Stadı'na alma kararına ve 400 bin dolar para ile iki resmi maçı seyircisiz oynama cezalarına karşı yasal itirazların yapılacağı bildirildi.

Boca Juniors Kulübü de resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, CONMEBOL'u "kurallara aykırı hareket etmekle" suçlayarak, karara karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne kadar tüm yasal itirazların yapılacağını duyurdu.

Ayrıca Arjantin futbolunun sembol isimlerinden eski Arjantin Milli Takım Kaptanı ve eski Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona da CONMEBOL için "futbolun kanayan yarası" ifadesini kullandı. La Red radyosuna konuşan Maradona, CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez'i hedef alarak "Güvenliği sağlayın, maçı burada oynatın. Ne yani, ben ailemi bir Boca-River maçını izlemek için Madrid'e mi götüreceğim? Ne kadar para tutar biliyor musun? Bir de sonra para yok derler. Dominguez bulunduğu yere layık değil, bana onun dünya futbolundan konuşacağını söylemeyin." değerlendirmesinde bulundu.