River Plate'de hedef Muslera

Yıllardır Fernando Muslera’yı transfer etmek isteyen River Plate, bu kez masaya ciddi bir rakam koyacak.

Arjantin medyasındaki haberlere göre; Türk ve Çinli firmayla sponsorluk anlaşması yapan son Libertodores Kupası şampiyonu, gözünü kararttı.

18 MİLYON DOLAR

Arjantin ekibinin, iki firmadan toplamda 18 milyon dolar alınacağı ve bu rakamı Muslera’nın transferinde kullanılacağı öğrenildi.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Sarı-kırmızılılarla 2021’e kadar mukavelesi bulunan 32 yaşındaki kalecinin ve yönetimi nasıl bir karar vereceği merak konusu.