River Plate'in Monumental'daki unutulmaz kutlaması

Monumental Stadı'nda tarihi bir gece yaşandı. River Plate, ezeli rakibi Boca Juniors'ı finalde yenerek kazandığı Libertadores Kupası'ndan sonra FIFA Kulüpler ulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etti.

KUPA ZAFERİ DOYASIYA KUTLANDI

Kırmızı-beyazlılar, Arjantin'e döndü ve Libertadores Kupası'nı taraftarı önünde kaldırdı. Tribünlerin tamamının dolduğu kutlamada, takım stada üstü açık otobüsle girdi. Futbolcular daha sonra sahaya indi ve tribünleri selamladı.

Kutlamada ışık gösterileri yapıldı, meşaleler yakıldı. Libertadores Kupası finalinde ilk maç Boca Juniors'in sahasında 2-2 bitmiş, River Plate'in sahasında oynanacak rövanş ise çıkan olaylar nedeniyle başlayamamıştı. Güvenlik gerekçesiyle İspanya'nın başkenti Madrid'e taşınan rövanşı, River Plate 3-1 kazanmıştı.