Rıza Çalımbay 11 futbolcunun gönderilmesini istedi

Trabzonspor şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezonda yine umduğunu bulamadı. Liderin 14 puan gerisinde olan bordo-mavililerde taraftar Rıza Çalımbay'ın istifasını isterken, tecrübeli hoca gelecek sezonun planlarını yapıyor.

Her fırsatta ''takviye yapmalıyız'' ve ''bu takımı ben kurmadım'' diyen Çalımbay'ın gelecek sezon için hazırladığı transfer listesi Başkan Muharrem Usta'nın eline gitti.

Çalımbay, Onur'a iyi bir yedek, Pereira ile sözleşme yenilenmesine rağmen sağ bek, Novak alınmasına rağmen sol bek, biri sol biri sağ olmak üzere iki stoper, bir 8 numara, Abdülkadir'e rağmen bir sağ ve bir sol açık ile Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek bir forvet oyuncusu istedi. Çalımbay'ın 9 oyuncu birden istediği transfer listesi ise Başkan Muharrem Usta'yı şaşırttı.

11 OYUNCU GÖNDERİLSİN DEDİ

Rıza Çalımbay'ın gönderilmesini istediği oyuncuların listesi ise alınmasını istediği isimlerden çok daha zorlu.

Tecrübeli teknik adam 1.5 sezonda Ersun Yanal'ın bilgisi dahilinde alınan Rodallega, Castillo, Bero, Sosa, Kucka, Onazi, Kamil, Pereira, Durica, Hubocan ve Uğur'un gönderilmesini istedi. Ayrıca Olcay ve Ndoye'nin de bir faydası olmayacağını savundu.

Çalımbay'ın gönderilmesini istediği oyuncuların hemen hemen hepsi yeni alınan ve gönderilmesi durumunda Trabzonspor'a ciddi maliyetler getirecek isimler. Teknik adamların uzun soluklu çalışamadığı Karadeniz ekibinde, yönetimin Rıza Çalımbay'ın bu istekleri karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.