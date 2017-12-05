Rıza Çalımbay 3 futbolcuyu gönderiyor

Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, devre arasında 3 isimle yolların ayrılmasını istiyor.

3 FUTBOLCUDAN UMUDUNU KESTİ

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra göreve gelen ve son 5 maçta 13 puan toplayarak Trabzonspor'u yeniden lige döndüren Rıza Çalımbay, Ocak transfer dönemi için çalışmalara da başladı.

Takıma takviye isteyen Çalımbay, göndereceği isimleri de belirleyemey başladı. Tecrübeli hoca Volkan Şen'e Malatya maçında 20 dakika şans verdi ancak beklediğini bulamadı. Erzurumspor'la oynanan kupa maçında ise kadroya bile almadı. Volkan bir önceki Trabzonspor macerasında olduğu gibi yine bordo-mavili takımda tutunamadı.

Rıza hocanın bir başka üstünü çizdiği isim ise Sosa. Çalımbay geldiğinden beri hiç 90 dakika oynatmadı ve yönetim Milan'la yaptığı anlaşma yüzünden sıkıntı yaşıyor. Sosa anlaşması gereği kendi isteğiyle de devre arası takımdan ayrılabilir.

Çalımbay'ın ligde hiç şans vermediği bir başka isim de Bongonda. Kupa maçında 3 dakika oynayan Belçikalı futbolcuyla da yollar ayrılacak.

ÇALIMBAY MAÇ SONU SİNYALİ VERDİ

Antalyaspor galibiyeti sonrası konuşan Çalımbay, Trabzonspor'daki sıkıntının fazla oyuncu olduğunu dile getirerek, "Mutsuz insanlarla zaman zaman çalışıyorum. Devre arasında bütün önlemleri alacağım. Alınmazsa bu sıkıntılar devam eder." şeklinde konuştu.