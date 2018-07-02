Rıza Çalımbay: Aatıf transferi inşallah olur

Atiker Konyaspor, 2018-2019 sezonunun hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Futbolcular, dar alanda pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni sezonun Konyaspor camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

ETO'O GELMEMİZE SEVİNDİ

Bir basın mensubunun, antrenmanda yer almayan Samuel Eto'o'nun takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili sorusuna Çalımbay, şöyle cevap verdi:

"Eto'o ile ilgili bazen böyle polemikler çıkarılabiliyor. Ben Eto'o ile çalıştım. Şunu belirtmek isterim ki Eto'o çalıştığım en profesyonel oyunculardan biriydi. Antalyaspor'da Eto'o ile beraber çok güzel şeyler yaptık. Gerçekten bizim dönemimizde çok güzel bir çizgi çizdi. Çok başarılı oldu. Eto'o'nun durumu şu, bizi aradı ve ayın 4'üne kadar izin istedi. Ben de bunun yönetimle görüşülmesini istedim. Yönetim de 4'üne kadar izin verdi. Eto'o bu ayın 4'ünde gelecek ve yönetimle tekrar bir görüşme yapacak. Benim bilgim bu kadar. Farklı bir gelişme varsa da benim haberim yok. Ancak Eto'o biz buraya geldiğimiz için mutlu."

AATIF TRANSFERİ İNŞALLAH OLUR

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe'yla ilgili bir soruyu ise "Aatıf benim eski öğrencim. İnşallah transferi gerçekleşir. Yönetimimiz uğraşıyor. Ancak şu anda net bir gelişme yok." şeklinde yanıtladı.