Rıza Çalımbay: Aatif ve Alper'i Sivas'a istiyorum

Radyospor’a konuşan Rıza Çalımbay, Sivasspor’la anlaştığını duyurdu.

Çalımbay ayrıca Alper Potuk ve Aatif'ı kadroda görmeyi çok istediğini de dile getirdi.

Çalımbay şu ifadeleri kullandı;

“Sivasspor’la prensipte anlaştık. Yarın son görüşmelerimizin ardından resmi imzalar atılacak. Şu anda Sivas’tayım. Sivas benim memleketim, teklif Sivas’tan gelince çok farklı oluyor.”

"İKİSİNİ DE İSTERİM"

“Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim. Emre Kılınç’ı çok beğeniyorum, Emre bu sezon önemli işlere imza attı. Emre’nin önünü kapatmak istemem fakat takımda kalmasını isterim.”