Rıza Çalımbay: Aykut Kocaman'a kimse kızmasın

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

BÜYÜK TAKIMLARDA ÇALIŞMAK ZORDUR

Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmanın zor olduğuna dikkat çeken Çalımbay soruya ilişkin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kimse hata yaptı diye konuşulmuyor. Benim başıma gelmedik kalmadı. İki yerde belki de Avrupa Kupaları'na gidiyordum. Sırf hakem arkadaşlarımızın bariz yaptığı hatalardan dolayı maalesef bu gerçeği yaşadım. Yine de çıkıp sert bir açıklamamız olmadı. Ama Aykut hocaya hiç kimse kızmasın. Belki bir yere kadar gelmiştir. Küçük de olsa tepki göstermiş olabilir. Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak zordur. Anadolu takımında, tabii ki Trabzon'u ayırıyorum. Deplasmanda berabere kaldığın zaman büyük başarı gösterilir, '1 puan aldık. Çok iyi' denir. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da gittiğin yerde berabere kaldığında o takım kim olursa olsun mağlubiyetten daha beter duruma sokulur. Daha çok eleştirilir, daha çok haksızlık yapılır. Onun için buradaki kızmalar, etmeler, teknik direktör arkadaşlarımızın normaldir. Kimse alınmasın, kimse gücenmesin. Hiçbir teknik direktör hata yapılmadıktan sonra ne hakemi konuşur ne da başka bir şeyi konuşur."