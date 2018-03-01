Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ı yeneceğiz

Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ"

Teknik direktör Çalımbay, çalışmaların gayet iyi gittiğini, Castillo ve Sosa'nın da sakatlıklarının ardından takıma katıldığını belirtti. Maça hazır olduklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti: "Maçın camia açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kolay bir takıma karşı oynamayacağız. Bana göre Beşiktaş takımı şu anda Türkiye'nin en iyi takımlarının başında geliyor. Oturmuş bir kadrosu var, Türkiye'yi yıllardır Avrupa'da temsil ediyor. Ligin en iyi kadrosuna sahip, çok iyi bir takım. Bir tek sahada değil, saha dışında güzel şeyler yapan bir kulüp. Oynayacağımız maç kolay geçmeyecek ama mücadele etmezseniz her şeyi ortaya koyamazsanız bu maçtan iyi bir sonuçla çıkma şansınız yok. Onun için sahada ne gerekiyorsa yapacağız ve Beşiktaş'ı yeneceğiz"





"BURAK'IN YOKLUĞUNUN AVANTAJI DA VAR"

Çalımbay, kart cezalısı Burak Yılmaz'ın oynamayacak olmasına ilişkin de şunları kaydetti: "Burak'ın bu maçta oynamamasının avantajı da var, dezavantajı da var bizim için. Dezavantajı, en golcü oyuncumuz olması. O oynasaydı çok büyük şeyler fark edebilirdi ama yapacak bir şey yok. Sevindiğimiz olay kartlarını sıfırlıyor. O yüzden biraz seviniyoruz, diyelim. Alanya maçında tüm takım gibi sonradan oyuna giren N'Doye ve Yusuf'un büyük katkıları var. N'Doye güzel grafik çizdi, güzel işler yaptı. Burak'ın yerine oynayan arkadaşların başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu maçta kimin oynayıp oynamayacağı önemli değil iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en üst seviyede oynayacağına inanıyorum."