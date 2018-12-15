Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan teklif gelirse hazırım

Süper Lig'de son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan teklif alması durumunda göreve hazır olduğu belirtildi.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

"Trabzonspor'dayken Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak bizim zamanımızda takıma çok katkı sağladı. Bir futbolcuyu kadro dışı bırakmak için çok kötü bir şey yapmış olması gerekiyor."

GÖREVE HAZIRIM

"Beşiktaş'ta forma giyerken bizim yendiğimiz Malmö takımı şimdikinden daha iyiydi. Trabzonspor maçı Beşiktaş için final maçı haline geldi. Beşiktaş'tan teklif gelirse her zaman göreve hazırım."