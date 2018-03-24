Rıza Çalımbay: Huzursuz olursam bırakırım

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili takımın başına devre arasında geçen Rıza Çalımbay, Trabzonspor'la iyi bir çıkış yakaladı ancak sonrasında alınan üst üste kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

ÇOK İYİ BAŞLADIK

Göreve başladıklarında önemli bir çıkış yakaladıklarını söyleyen "Çalımbay Trabzonspor'a ilk geldiğimizde baktık sahanın içinde problem var ama sahanın dışında da var. Sonuç olarak ortada çözülmesi gereken bir kriz vardı. Gelir gelmez onları tespit ettik. Çok iyi başladık ve götürdük" dedi.

TARAFTARI DİNLEDİK MAĞLUP OLDUK

Taraftarın isteklerini cevap verdiklerini ancak sonucunda mağlup olduklarını dile getiren deneyimli teknik direktör"Ben ve yardımcılarım doğru neyse onu yapıyoruz. Bugün bana takım kuruyorlar. Herkes dedi ki, ‘Hocam: Abdulkadir, Yusuf, Burak, Sosa bir arada oynasın.’ Ben de aynen denileni yaptım. Dördünü de sahaya çıkardım. Sonuç? Mağlup olduk" şeklinde konuştu

İŞİME KARIŞMAYIN HUZURSUZ OLURSAM BIRAKIRIM

İnsanlarıdan saygı beklediklerini söyleyen Rıza Çalımbay "Oysaki biz nasıl onların fikirlerine saygı duyuyorsak onlarında bize saygı göstermesi gerekir. Bu takımla yaşayan biziz bu bizim işimiz. Ben başka birinin işine karışıyor muyum? Hayır!" dedi.

Çalımbay, kesndisine yöneltilen "Şu anda Trabzonspor’da da böyle bir durum olsa bırakır mısınız?" sorusuna ise "Kesinlikle... Hemen bırakırım." cevabını verdi