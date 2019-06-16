Rıza Çalımbay boşandı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hayat arkadaşı Leyla Çalımbay ile yollarını ayırdı.

BOŞANMA NEDENİ FUTBOL AŞKI

Çalımbay'ı çok sevdiğini ve her zaman da seveceğini söyleyen Leyla Çalımbay, tecrübeli teknik adamın futbola olan aşkı yüzünden boşanma kararı aldığını açıkladı.

Çalımbay, eşinin futbola olan sevgisi nedeniyle kendisine zaman ayıramadığını, evlilikleri boyunca tatile bile çıkamadıklarını belirtti.

NAFAKA TALEBİNDE BULUNMADI

Çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşanırken, Leyla Çalımbay 56 yaşındaki teknik adamdan herhangi bir nafaka talebinde bulunmadı.