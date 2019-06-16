Ensonhaber.com'a dön

Rıza Çalımbay boşandı

Rıza Çalımbay ile Leyla Çalımbay çiftinin 34 yıllık evliliği sona erdi. Çalımbay, eşinin futbolu çok sevdiği için kendisine zaman ayıramadığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi.

| Haber Merkezi
Rıza Çalımbay boşandı
Yorum Yap

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hayat arkadaşı Leyla Çalımbay ile yollarını ayırdı.

BOŞANMA NEDENİ FUTBOL AŞKI

Çalımbay'ı çok sevdiğini ve her zaman da seveceğini söyleyen Leyla Çalımbay, tecrübeli teknik adamın futbola olan aşkı yüzünden boşanma kararı aldığını açıkladı.

Çalımbay, eşinin futbola olan sevgisi nedeniyle kendisine zaman ayıramadığını, evlilikleri boyunca tatile bile çıkamadıklarını belirtti.

NAFAKA TALEBİNDE BULUNMADI

Çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşanırken, Leyla Çalımbay 56 yaşındaki teknik adamdan herhangi bir nafaka talebinde bulunmadı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM