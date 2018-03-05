Rıza Çalımbay: Bu takımı ben kurmadım

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Gol yollarında sorun yaşadıklarını söyleyen Rıza Çalımbay, takıma takviye yapılması gerektiğini belirtti.

GOL SIKINTIMIZ VAR

Rıza Çalımbay'ın sözleri şu şekilde:

"Maçta denge vardı. Biz hamle yaparak maçı kazanalım diye düşündük. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Beşiktaş takımı sonra özgüvenle daha iyi işler yaptılar. Bizim oyuncularımız girdiğimiz pozisyonları yine değerlendiremedi. Gol sıkıntımız var. Bir türlü son pasları değerlendiremiyoruz. Bugün de aynı şeyi yaşadık. Oyuncu açısından sıkıntı yaşadık. Tabi ki geçen maçı, sonradan giren arkadaşlarımızın katkısıyla aldık. Bu sefer de sonradan giren arkadaşlarımızdan istediğimiz verimi alamadık."

TAKIMI BEN KURMADIM

"Biz bu takıma geldiğimizde belli bir şey gördük. Aldığımız takımı da ilk yarıya kadar çok iyi bir yere getirdik. Orada da bazı isteklerimiz oldu. Şu anda baktığın zaman bu takım, benim kurduğum takım değil. Bu bir mazaret de değil. Takviye şart."