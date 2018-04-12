Rıza Çalımbay: Burak o karakterde biri değildir

Çalımbay, bordo-mavili takımın ligin 29. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Kayserispor maçında Burak Yılmaz'ın oyuncu değişimine müdahale ettiği iddiasına yönelik bir soru üzerine Çalımbay, şunları kaydetti:

BURAK ÖYLE BİRİ DEĞİL

Tecrübeli teknik adam, "Orada sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Benim kendi yapım, karakterim, kişiliğim olsun öyle şeye izin vermeyiz. Burak, gelip arkadaşlarına müdahale edip 'Onu değiştirin, bunu değiştirin' diyecek karakterde biri değil, bundan kendisi üzülür. Oradaki olay, bizim oyuna alacağımız Uğur'un bir problemi çıktı, oynatmadık. Normalde bundan önceki maçlarda kötü oynamadı. Biz o gün bir karar verdik. Kayserispor karşısında Okay ya da Uğur gibi oyuncular değil de bir tane çabuk oyuncu olması gerekiyor diye düşündük." şeklinde konuştu.

ÇABUK OYUNCU DEĞİŞTİRELİM DEDİ

Çalımbay, "Deplasmanda oynasak Okay, Uğur olabilir. Uğur ile konuştuk, problemi de vardı. Hazır görmedik, Mustafa'ya dedim. O arada sakatlanan Onazi'den haber bekliyoruz. Burak geldi, 'Bir an önce oyuncu almamız gerekiyor' dedi. Uğur'a oynayıp oynayamayacağını sordum, 'Oynarım' dedi ve girdi. Benim olduğum yerde disiplin ön planda gelir. Benim için en önemli şey takımdır. Olay bu." dedi.