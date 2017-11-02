Rıza Çalımbay: Eniştem bile takım yapıyor bana

"Trabzonspor'un şampiyon olmaması için bir neden yok." diyen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti: "Bir şeyi yapıyorsanız, işinizi baştan kendiniz yapacaksanız. Sezon başı buraya geldiğinizde her şey farklı olur. Oyun sisteminden tutun da oyuncu kadrosu da dahil. Onun için buraya sezon başı geldiğinde kendine hedef koyarsın. Buna göre plan, program yaparsın. Burası şampiyonluğa oynayacak en yakın takımlardan bir tanesi. Trabzonspor'un aslında çok büyük avantajı var. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta çok büyük başarılar yaşadı. Başkan Fikret Orman'la beraber başladıktan beri çok güzel şeyler yapıyorlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında başarılar elde ediyorlar. Şenol hocayı tebrik ediyoruz. Bizim amacımız da o başarıları burada yaşamak ama zaman lazım. Krizli bir ortamda geldik. Önce bu krizi yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yılla ilgili yönetimle oturup konuşuruz."





"ENİŞTEM BİLE TAKIM YAPIYOR BANA"

Trabzon'da herkesin futbolu bildiğini belirten Çalımbay, şöyle devam etti: "Trabzon bambaşka, sanki futbol için yaratılmış bir yer. Dün şehirde gezdim. Anlatıyor arkadaş dinliyorum. Ben ona bir şey diyorum, o bana bir şey diyor. Tabii ki sen mağlup oldun mu gelip 'canım cicim' demeyecek. Biz de tamam deriz, bir şey deriz. Senin 1-2 dakikanı alır. Hem arkadaşını kırmazsın. Trabzon'u çok seviyorum, Rize'de 3 yıl çalıştım orayı da çok seviyorum. Kız kardeşimin eşi Trabzonlu, doktor ama futbolu bilmez. Eniştem bile takım yapıyor bana. Stada 40 bin kişi geliyor. Herkesin kendine göre düşüncesi oluyor ama onlarla yatıp kalkan antrenman yaptıran, onları gören, neler yaşadıklarını bilen biziz. En iyisini yapmaya çalışan biziz ve bu benim işim. Teknik direktör kendine yarayan adamı kenara atar mı? Şunu unutmamak lazım; hiçbir futbolcu sahaya kötü oynamak için çıkmaz."