Rıza Çalımbay Ersun Yanal'ı eleştirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bordo-Mavililer'in başarısının uykusuz kalmaya değer olduğunu söyledi.

Geceleri uyumadığını belirten Çalımbay, "Uykusuz kaldığım çok zaman oluyor ama bizim tek istediğimiz Trabzonspor'un başarısı. Biz kenetlendik, bu kenetlenmeyi genele yaydığımızda kimse önümüzde duramaz. Futbol oynadığım dönemlerde de Trabzon bizim için en önemli deplasman şehirlerindendi. Yine böyle. Şimdiki amacımız; Trabzon'u rakip takımlar için daha fazla korkulan bir futbol şehri haline getirmek. Çalışmalarımızın ardından mutlaka başarılı olacağız" dedi.

ERSUN YANAL'A TAŞ ATTI

Okay Yokuşlu'yu stoper oynattığı için meslektaşı Ersun Yanal'ı eleştiren Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz biliyoruz ki Okay'ın yeri tabii ki savunma değil. Biz herkesi kendi yerinde oynatmaya özen gösteriyoruz. Okay şu an gerçek mevkiinde oynuyor ve iyi de oynuyor. Milli Takım'daki performansı da güzel. Henüz maç performansını görmediğimiz oyuncularımız da var. Zamanı geldiğinde bu arkadaşlar da forma giyecekler."