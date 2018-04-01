Rıza Çalımbay: Galatasaray gol atar, üzülürsünüz

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

G.SARAY GOL ATAR ÜZÜLÜRSÜNÜZ

Mağlubiyetle ilgili konuşan Rıza Çalımbay, "Rakip Galatasaray sahasında baskı kuruyor, bunu bekliyorduk. Benim üzüldüğüm, o kadar söylememize rağmen çıkarken top kaptırmamamız gerektiğini söyledik. İkinci yarı iyi başladık tam iyi giderken yine aynı şekilde gol yedik. Maçı kazanmak için elimdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalıştım. Neticede Galatasaray ile oynuyorsun, bu pozisyonları verirsen Galatasaray gol atar, üzülürsünüz. Beklemediğimiz goller yedik, bunun üstüne çok durduk ama olmadı. Galatasaray ilk yakaladığı pozisyonda golü attı ama biz atamadık." dedi.

OKAY YAPMAMASI GEREKEN BİR HATA YAPTI

Tomas Hubocan'ı çıkardıktan sonra Okay Yokuşlu'yu savunmaya çekmesi hakkında konuşan Rıza Çalımbay, "Hubocan'ın öyle kart görme hakkı yok. Gomis'in arkası dönük gidiyor kart görüyor. Gomis iyi bir oyuncu, arkasını dönüyor, çok iyi faul alıyor ama Hubocan hata yaptı, belki atılabilirdi. Bu yüzden oyundan aldık. Hubocan'ın yerine Okay'ı çektik. Okay da yapmaması gereken bir hata yaptı ve gol yedik." diye konuştu.