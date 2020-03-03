Rıza Çalımbay: Galatasaray maçı bizim için final

Galatasaray ile Sivasspor Süper Lig'in 25.haftasında karşılaşacak.

Ligde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya değinen Çalımbay, şunları kaydetti: "Burada bizim en çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Bu maça her türlü hazırlıklı gelmeliyiz. Biz, oyuncular, yönetim, taraftar, herkes hazır olmalı. Hatta maçı yönetecek hakem arkadaşımızın bile çok iyi olması gerekiyor. Galatasaray maçı bizim için final niteliğinde. Ligin sonuna doğru gelirken, sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, oyuncularını biliyoruz. Galatasaray takımının son çıkışlarını biliyoruz tabii ki ona göre hareket edeceğiz. Sahamızda en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradaki en büyük gücümüz de taraftarımız olacak.





"MAÇ SAATİNİ 22:30'A ALALIM"

Çalımbay, Galatasaray'ın maç saatinin değiştirilmesi hususundaki başvurusunun sorulması üzerine, "Biz burada kışın çırpındık, akşam saat 20.30'da bizi oynatmayın diye. Burası kışın hava sıcaklığı gece sıfırın altına iniyor ama bizi yine de o saatte oynattılar. Kişisel fikrim maç 19.00'da ise 22.30'a alın. Herkes gelsin maça, maç saatinin değişmesine gerek yok. İlla değişsin diyorlarsa da bence 22.30'a alalım." diye konuştu.

"MAÇI KAZANIRSAK AVANTAJ YAKALARIZ"

Karşılaşmanın sonucunun şampiyonluk yarışına etkisinin sorulması üzerine de Çalımbay, "Hiçbir şey etkilemez bu maç, ligde daha bir sürü maç var. İlk 7 sıradaki takımların birbirleriyle çok zor maçları olacak. Maçı kazanırsak bir avantaj yakalarız, en güçlü rakipten birini yenmiş oluruz. Bu karşılaşma bizim için finalin de üstünde, hepsinin farkındayız. Galatasaray'a saygımız sonsuz, ama sıradan bir maç oynamayacağız." ifadelerini kullandı.